Мира не будет, пока есть Путин: попытается шантажировать ядерным оружием - Шендерович

Российский президент Владимир Путин не заинтересован в завершении войны в Украине, заявил известный российский публицист, писатель-сатирик Виктор Шендерович.

Об этом он заявил "Эху Москвы".

"Дата начала Третьей мировой войны зависит от того, что там у него (Путина – ред.) в голове… Он не управляемый никем... И с этим связан его кураж", - сказал Шендерович и отметил: "Мира не будет, пока есть Путин".

По словам публициста, Путин также будет пытаться шантажировать ядерным оружием - учитывая "северокорейскую логику" и отсутствие экономических достижений, которыми можно было бы воспользоваться как инструментом влияния.

Шендерович уверен, что после закрытия границы война сразу бы закончилась.

"Просто выводятся все вооружения, прекращается поддержка сепаратистов, выводится оружие, прекращается финансовая поддержка, прекращается "горючка", эти ниоткуда взявшиеся истребители и зенитные… все это выводится. И вот он, собственно, контроль над всей границей Российской Федерации и Украины в соответствии с географической картой за позапрошлый год. Все, точка – война закончена. В том виде, в котором это есть сейчас, это возможность содержать этот гнойник, это возможность держать на большом ржавом крючке Украину разодранную. И политически держать, и экономически", - считает он.

По мнению Шендеровича, минские договоренности свидетельствуют о том, что европейская дипломатия не смогла заставить Путина оставить Украину в покое.

"Сейчас это дипломатическая победа Путина, потому что это договор ни о чем", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики получили задание из России захватить Дебальцево и Мариуполь до 15 февраля.