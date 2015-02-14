В Горловку перебросили россиян: надевают шевроны "Укроп", готовят срыв мирных соглашений

В Горловку по информации местных жителей прибыл состав с российскими военными, которые сейчас переодеваются в украинскую форму с украинскими распознавательными знаками, сообщает 112.ua.

Об этом стало известно от источника в Генштабе.

"13:02 на станции Байрак г. Горловка переодеваются в форму украинского образца с шевронами укроп", - сообщил источник.

По мнению источника, вероятнее всего это делается для срыва минских соглашений.

Напомним, ранее Порошенко подтвердил возможность военного положения: боевики атакуют c "тройным озверением".

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