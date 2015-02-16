Реалии "перемирия": боевики продолжают обстрелы и пытаются окружить украинцев под Дебальцево

С самого начала объявленного по итогам минских переговоров перемирия боевики продолжают обстрелы украинских позиций.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Кроме того, были зафиксированы попытки террористов окружить украинских военных под Дебальцево.

"С начала действия "режима прекращения огня" (00:00 15 февраля) до середины вчерашнего дня российско-террористические войска неоднократно грубо нарушали договоренности путем проведения обстрелов позиций украинских войск и гражданских объектов. С начала "перемирия" первый удар был произведен террористами ночью 15.02 с позиций из района Стаханова (огонь открыла гаубичная батарея боевиков)", - сообщил Тымчук.

Кроме того, в середине вчерашнего дня, вдобавок к обстрелам, боевики возобновили наступательные действия.

"Украинские войска открывают исключительно ответный огонь. При этом наиболее сложная ситуация зафиксирована на Дебальцевском плацдарме", - отметил эксперт.

В частности, по его данным, зафиксировано несколько атак позиций украинских войск в районе Чернухино.

В районе Новогригоровки формирования противника попытались окружить 2 блокпоста украинских войск. При этом 1 танк террористов подорвался на мине (был добит из гранатомёта), также в ходе отражения атаки украинскими войсками 1 БМП боевиков была поражена ПТУРом (экипаж уничтожен).

Одновременно боевики активно наносили удары из ствольной артиллерии и РСЗО по украинским войскам в районе Дебальцево.

Основная часть ударов из РСЗО наносилась с огневых позиций из района Ломоватки. Периодически огонь велся интенсивнее, чем до "перемирия".

Также огонь по позициям украинских войск в районе Дебальцево наносился с огневых позиций артиллерии в районе Шахтёрска (12 ед. ствольной артиллерии и 6 установок РСЗО).

Со стороны трассы Снежное – Донецк были выставлены временные посты боевиков, при этом было перекрыто движение гражданского транспорта в районе размещения артиллерийских позиций российско-террористических войск (с целью недопущения фото- и видеосъемки ведения обстрелов).

Напомним, по результатам минских переговоров стороны конфликта обязались полностью прекратить огонь.