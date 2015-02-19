Из России на Донбасс вторглись 150 грузовиков с боеприпасами - СМИ

В ночь на 18 и 19 февраля со стороны приграничного Изварино через Молодогвардейск прошло несколько колонн российской военной техники.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает informator.lg.ua.

В целом, по направлению на Луганск из России проследовало 149 тентованных КамАЗов и 4 длинномера с боеприпасами.

Также в конвое были замечены 2 военных КамАЗа, на бортах которых были закреплены зенитные установки ЗУ 23/2.

Напомним, сегодня в Генштабе сообщили об окончании вывода украинских войск из Дебальцево.