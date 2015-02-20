Бирюков о потерях боевиков и россиян под Дебальцево: враг узнал, что такое пиррова победа

Украинские силовики, которые оборонялись на Дебальцевском плацдарме, потеряли убитыми 179 человек, но уничтожили 868 боевиков. Эта победа стала для террористов пирровой.

Об этом известный волонтер, советник Президента Украины Ю рий Бирюков сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, потери личного состава на под Дебальцево за период с 18 января по 18 февраля оцениваются в 179 человек, попали в плен 110 человек, числятся пропавшими без вести 81 человек. Судьба 81 человека пока не до конца ясна.

"Я, например, знаю про группу из 26 человек, которые сейчас практически заканчивают выход, а значит их судьба прояснится. Причина появления таких вот "потеряшек" - от всеобщего бардака который неизбежен при проведении отхода частей смешанного состава (ВСУ, НГУ, МВД, СБУ - и все со своими командирами) и до бегства с позиций некоторых частей некоторых подразделений, которые должны были прикрывать отход", - говорит волонтер.

"Никаких "забытых батальонов", "потерявшихся рот" - нет. Ну, по крайней мере, по сравнению цифр личного состава отправленных в Дебальцево и, соответственно, вышедших оттуда. Это цифры и факты, за подписями и печатями. И если они лгут – человек, подписавший документ, будет отвечать", - подчеркнул советник Порошенко.

Бирюков также привел цифры из отчета: "Справка относительно потерь незаконных вооруженных формирований и подразделений вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения АТО".

Согласно "Справке…", с начала 2015 года на Дебальцевском плацдарме было уничтожено 2911 боевиков и российских оккупантов, 42 танка, 33 бронемашины и 27 РСЗО.

С момента прекращения огня (15.02.2015 г.) было уничтожено 868 боевиков и российских оккупантов, 8 танков, 11 бронемашин и 4 РСЗО.

"На нашу группировку в 2500 человек были брошены 15-17 тысяч личного состава противника! Превосходство по живой силе в 5-7 раз! Наши потери 180-200 человек, потери противника 868. И мы кричим о том, что #насслили? Вы, умеющие орать, но не умеющие читать - вы в своем уме?", - возмущен Бирюков.

Он в очередной раз подчеркнул следующее:

1) "Котла" не было. Каждый диванный эксперт, вопящий о нем - либо идиот, либо провокатор. Окружения опорных пунктов - были. Адская дорога - была. Но окружение и тяжелая дорога - это разные вещи.

2) Выход был запланированный. В нужный момент. В подходящий момент. Подготовленный, насколько это можно подготовить за двое-трое суток.

3) Наши подразделения уничтожили громадное количество врага. Понятие "Пиррова победа" для врага теперь стало ощутимее.

"У нас есть герои и есть трусы. У нас есть порядочные командиры и есть подонки. У нас учатся воевать, от солдат и до генералов. Мы будем терять братьев и будем убивать врагов. И когда-то мы победим. Скоро или не очень, но неизбежно", - подытожил волонтер.

Напомним, по данным журналиста Юрия Бутусова на Дебальцевском плацдарме установлена гибель 163 воинов, 110 попали в плен, 29 пропало без вести, однако цифры уточняются.

При выходе из Дебальцевского плацдарма погибли 13 военнослужащих, 157 получили ранения.