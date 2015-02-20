Суд над Чечетовым: прокуратура требует арестовать регионала и определить залог в 10 млн

В Печерском районном суде Киева, проходит заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату от Партии регионов Михаилу Чечетову.

Прокуратура в поданном ходатайстве просит суд применить к Чечетову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью определения альтернативной меры пресечения в виде залога в сумме 10 млн грн, пишет УНН.

Следственный судья зачитала ходатайство прокуратуры, в котором говорится о применении ареста с определением залога в сумме 10 млн грн.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выдвинула Чечетову подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по факту организации и проведения 16 января 2014 года голосования в Верховной Раде Украины за "диктаторские законопроекты".

Генеральная прокуратура внесла в суд ходатайство о взятии Чечетова под стражу.