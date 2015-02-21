Вор Янукович стал героем "путинской" России - Немцов

Российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович стал героем "путинской России".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Находящийся в международном розыске вор Янукович даст интервью НТВ", - отметил российский политик.

"Человек, на совести которого гибель сотен людей, чудовищная коррупция и разложение государства, оказался героем путинской России. Героем достойным целой программы на ТВ", - добавил Немцов.

Напомним, 20 января Генпрокуратура начала процедуру подготовки документов по экстрадиции Виктора Януковича, после чего обратилась к России с просьбой выдать его нашей стране.