Вор Янукович стал героем "путинской" России - Немцов

Беглый экс-президент Украины даст интервью НТВ.
Российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович стал героем "путинской России".
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Находящийся в международном розыске вор Янукович даст интервью НТВ", - отметил российский политик.
"Человек, на совести которого гибель сотен людей, чудовищная коррупция и разложение государства, оказался героем путинской России. Героем достойным целой программы на ТВ", - добавил Немцов.
Напомним, 20 января Генпрокуратура начала процедуру подготовки документов по экстрадиции Виктора Януковича, после чего обратилась к России с просьбой выдать его нашей стране.