Обама в ближайшие дни примет решение о предоставлении Украине оружия

Решение о том, предоставлять Украине оружие или нет, президент США Барак Обама примет уже в ближайшие дни, сообщил государственный секретарь США Джон Керри во время совместной с министром иностранных дел Великобритании Филлипом Хэммондом пресс-конференции.

Об этом передает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

"В следующие несколько дней, как я ожидаю, президент Обама примет решение о том, какие послледующие меры принять", - сказал Керри.

Он добавил, что США вместе со своими европейскими партнерами размышляет также над усилением санкций против России за нарушение минских договоренностей от 12 февраля.

"Мы не собираемся сидеть сложа руки и позволять такого рода циничное поведение запугивания и посягательства на суверенитет другого государства", - сказал Керри.

Госсекретарь США подчеркнул, что, несмотря на мощную пропаганду России не удастся скрыть свои действия.

Напомним, ранее американские сенаторы объяснили, как Путин может использовать прекращение огня.