Чечетов может выйти на свободу: за него внесли залог в 5 млн гривен

За бывшего народного депутата Михаила Чечетова был внесен залог в размере 5 000 000 гривен, сообщил адвокат экс-нардепа Сергей Маляренко.

Об этом передает УНН.

По словам адвоката, несмотря на то, что деньги были внесены, М.Чечетова до сих пор держат в СИЗО.

"Залог уже внесли. Но нас к нему долго не пускали. Он сейчас пребывает в СИЗО. Таким образом, в настоящее время правоохранители незаконно удерживают моего подзащитного", - отметил адвокат.

В то же время, по информации "Украинской правды", залог внес "регионал" и миллиардер Вадим Новинский.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева решил арестовать бывшего народного депутата от Партии регионов Михаила Чечетова.