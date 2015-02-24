Переговоры с Путиным бесполезны, Европа бросила Украину на амбразуру - западные СМИ

Европа вступает в новую и опасную эру, к которой она совершенно не готова. Провал последних соглашения о перемирии на Донбассе демонстрирует бесполезность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Когда украинские солдаты уходили из Дебальцево под обстрелом, от мирного соглашения, достигнутого 12 февраля в Минске, ничего не осталось.

Об этом пишет журналистка и старший научный сотрудник Carnegie Europe Джуди Демпси, в статье для Newsweek, сообщает Inopressa.

"Битва за Дебальцево завершилась. 18 февраля украинский президент Петр Порошенко приказал своим войскам покинуть город в Донецкой области на Восточной Украине", - отмечает автор статьи.

"У солдат не было шанса на победу. Их легко превзошли по численности пророссийские силы, которые Москва поддерживала в течение всего конфликта. Когда украинские солдаты уходили из города под обстрелом, от мирного соглашения, достигнутого 12 февраля в Минске, ничего не осталось", - говорится в статье.

"Для большинства европейцев война в Украине, в отличие от "Исламского государства", не представляет угрозу их образу жизни и ценностям. Однако эта война уже поставила под вопрос европейские ценности и принцип нерушимости границ. Какой европейский лидер будет это отрицать?" - задается вопросом автор статьи.

"Европейские лидеры могут заламывать руки. Они могут грозиться усилить санкции, которые они ввели против России. Но ущерб был нанесен уже в марте 2014 года, когда Путин аннексировал Крым. Своим слабым ответом на российскую агрессию ЕС перечеркнул правила, утвердившиеся в эпоху после холодной войны", - считает автор статьи.

"Были подорваны даже Хельсинкские соглашения 1975 года, в которых лидеры западного и коммунистического блоков пообещали уважать нерушимость границ. Европа вступает в новую и опасную эру, к которой она совершенно не готова", - утверждает Демпси.

"Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен, под руководством которой создается новая "белая книга", в которой утверждается, что Россия представляет угрозу, попыталась объяснить разницу в подходе к российской агрессии и к джихадизму. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 6-8 февраля, фон дер Лайен заявила, что дипломатия не подействует на "Исламское государство", потому что там не с кем вести переговоры. Следовательно, применение силы является целесообразным.

По ее словам, с Россией все обстоит иначе: здесь у Запада есть партнер для переговоров", - говорится в статье.

"Кажется, больше нет. Провал последнего соглашения о перемирии на Восточной Украине демонстрирует бесполезность переговоров с российским президентом", - утверждает журналистка.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини заявила, что слова Путина о "малой вероятности" войны с Украиной – ошибка.

"Путин ошибается, когда говорит, что военный конфликт в Украине маловероятен. Конфликт уже идет", - заявила она.