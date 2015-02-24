Суд арестовал экс-"беркутовца", подозреваемого в расстреле Майдана

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде взятия под стражу на весь срок досудебного следствия, до 20 апреля, бывшему бойцу спецподразделения "Беркут" Александру Маринченко, подозреваемому в причастности к массовым убийствам в центре Киева в феврале 2014 года.

Об этом передает УНИАН.

В судебном постановлении отмечается, что более мягкая мера пресечения в данном случае не может быть применена, учитывая тяжесть преступлений, в которых подозревается Маринченко.

Также в постановлении говорится, что судебное решение может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционном порядке.

По словам судьи, одна из статей Уголовного кодекса Украины, инкриминируемая Маринченко, предусматривает пожизненное заключение - речь идет о массовом убийстве.

Напомним, ранее сообщалось, что задержаны еще двое участников расстрела Майдана из "черной роты" Беркута.