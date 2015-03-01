В Москве назвали формальную причину задержания украинского депутата

Задержанному в Москве украинскому депутату Алексею Гончаренко вменяют "неповиновение полиции".

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, взявший на себя защиту задержанного, передает ТАСС.

"Он [Гончаренко] действительно задержан, мне позвонили сейчас из Рады, мой коллега адвокат Логвинский, депутат. Меня попросили взять на себя защиту задержанного депутата Гончаренко, который сейчас находится в отделе полиции "Китай-Город"", - рассказал Фейгин.

При этом юрист отметил, что в ближайшее время в отделение прибудет консул Украины.

Адвокат подчеркнул, что не понимает, как могло произойти задержание Гончаренко, поскольку он является депутатом Верховной Рады, "делегатом ПАСЕ и обладает международным иммунитетом".

Как сообщал "Главред" ранее, Алексей Гончаренко был задержан в Москве на марше в память убитого оппозиционера Бориса Немцова.

Как известно, ранее харьковский сепаратист, который сейчас находится в Донецке, Константин Долгов, похвастался, что задержание депутата произошло после его звонка в СК России.