Западные СМИ: Украина – это начало конца Путина, который начинает походить на Муссолини

Украина, вполне возможно, является началом конца для российского президента Владимира Путина.

Такое мнение высказал редактор польской Gazeta wyborcza Адам Михник в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine, пишет Inopressa.

"Украинская авантюра Путина напоминает мне афганскую авантюру Советского Союза, которая началась в 1979 году, - пояснил собеседник издания. - Россия делается все более изолированной в мире. Ситуация в экономике ухудшается, санкции отпугивают иностранных инвесторов, капитал утекает из страны, рубль обесценивается. С рациональной точки зрения украинская кампания не имеет ни смысла, ни пользы. Она - доказательство слабости России и демонстрация противоречивости: в России слабый режим с сильной армией. Не очень сильной, но относительно крепкой. Во времена глобализации украинская авантюра абсурдна", - убежден Михник.

Михник признал провал "Минска-2", назвал Путина современным Муссолини и выступил за поставки вооружения в Украину.

"Называть Путина новым Сталиным неверно: "Не каждый может быть Сталиным. Хотя после возвращения в Кремль российский президент стал более жестким, он все равно слишком ничтожен, чтобы быть новым Сталиным". "Делая историческое сравнение, я бы сказал, что Путин все больше начинает походить на Муссолини - причудливого и опасного диктатора", - сказал бывший диссидент.

"К сожалению, минское соглашение от 12 февраля провалилось: сепаратисты нарушают его практически каждый день, бои на востоке Украины продолжаются", - заявил Михник. Русские, по его словам, "очень явно дают понять, что они не хотят соблюдать его и делают что хотят, поскольку убеждены в своем абсолютном превосходстве".

"Угроза, исходящая от Путина, требует адекватных ответов", - сказал Михник. Россия, требуя "федерализации Украины, хочет получить контроль над ее политикой и экономикой. Поэтому нам (Западу. - ред.) необходимо объединиться перед лицом этой опасности. (...) Вполне адекватным ответом на сложившуюся ситуацию мне представляется отправка британских военных советников в украинскую армию". "Также необходимо начать отправку вооружения Украине. - У нас нет другого выбора по отношению к Путину. Мы должны действовать решительно и конструктивно: Европе придется ввести драконовские экономические и политические санкции. Путин понимает только жесткую позицию",- считает Михник.

По его мнению, Путин "никогда не признавал распада Советского Союза. Он презирает Европу и модернистские ценности. Путин - это вызов для Европы и ООН": "Он опасен тем, что он не прекращает испытывать своих противников. Он постоянно передвигает все и дальше и дальше границы терпения, беспрерывно провоцирует и играет то в друга, то во врага". Он "авантюрист, который понимает только силу".

Напомним, Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что агрессия России в Крыму и на Донбассе не остановит процесс интеграции Украины в ЕС и НАТО.