Военный кабинет созывает заседание СНБО: боевики не дают контролировать отвод вооружений

Рассмотрение шагов по выполнению Минских договоренностей станет предметом заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится в ближайшие дни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после совещания в Администрации президента Украины под руководством главы государства Петра Порошенко.

Об этом передает УНИАН.

"Только что завершилось совещание под руководством Президента Украины. Главным пунктом повестки дня этого совещания было обсуждение хода и логики Минских договоренностей. Со стороны Генерального штаба было подчеркнуто, что Вооруженные силы Украины выполняют Минские договоренности в соответствии с принципами международного права и требованиям ОБСЕ. Мы это делаем очень четко, открыто и транспарентно", - сообщил Климкин.

По его словам, также было подчеркнуто, что представители так называемых ДНР и ЛНР постоянно не допускают представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к мониторингу процесса отвода вооружений, "таким образом превращая значительную часть этого процесса на профанацию".

"В ближайшие дни состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, во время которого будут рассмотрены шаги, которые необходимо осуществить с целью выполнения Минских договоренностей. Мы полностью отданы Минским договоренностям, полностью преданные всей логике и всеобъемлющем выполнению Минских договоренностей. Однако этот процесс должен происходить под полным контролем ОБСЕ, и каждый шаг должен оцениваться международным сообществом", - заявил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что США потребовали от России выполнения Минских соглашений: Путин должен прекратить свою стратегию.