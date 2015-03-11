Симоненко с соратниками сбросился на 100 тысяч гривен: "выкупили" однопартийца из СИЗО

Заплатив залог в сумме около 100 тысяч гривен, бывший депутат Верховной Рады от фракции Коммунистической партии Сергей Гордиенко вышел на свободу, сообщил лидер КПУ Петр Симоненко.

Об этом передает "Украинская правда".

"Я и еще ряд секретарей ЦК КПУ сегодня внесли указанную сумму залога в размере 80 минимальных зарплат за Сергея Гордиенко", - сообщил он.

Лидер коммунистов заявил, что считает уголовный процесс против экс-депутата КПУ сфабрикованным.

Он сказал, что и против него правоохранители открыли несколько уголовных производств за якобы сепаратистские высказывания.

Симоненко отметил, что сообщение о подозрении в рамках этих производств ему еще не вручали, но на допрос вызывали.

Напомним, ранее сообщалось, что суд взял под стражу экс-нардепа от Компартии, причастного к принятию "диктаторских законов".