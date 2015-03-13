МВД рассекретило 80 документов по делу Гонгадзе

МВД Украины сняло гриф секретности с носителей информации по убийству журналиста Георгия Гонгадзе относительно бывшего генерала Алексея Пукача.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Около 80 носителей информации имели гриф секретности и были созданы в МВД в рамках расследования уголовного производства, фигурантом которого является генерал Пукач", - отметили в сообщении.

При этом в МВД подчеркнули, что по приказу главы ведомства Арсена Авакова была создана специальная комиссия, которая приняла решение снять гриф секретности с ряда документов.

"Часть документов сохранила гриф "Для служебного пользования", поэтому, как использовать информацию – в открытом или закрытом режиме, будет решать суд", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас все материалы по делу Пукача направлены в суд.

Напомним, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Сразу же была подана апелляция на приговор со стороны защиты.

"Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат Валентина Теличенко.

Кроме того, еще одна апелляция была подана избитым журналистом Подольским.

Жалобу на приговор Пукачу Апелляционный суд Киева решил рассматривать в закрытом режиме.

В дальнейшем глава МВД Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко отметили, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

8 декабря Апелляционный суд перенес на неопределенный срок рассмотрение апелляционной жалобы. 4 февраля 2015 года сообщалось, что СБУ рассекретила материалы дела Пукача.

Убийство журналиста Георгия Гонгадзе было совершено осенью 2000 года и стало одним из наиболее резонансных на то время.