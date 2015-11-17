Беспредел путинских наемников: 25 раз обстреляли позиции наших бойцов

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики с 18.00, 16 ноября, до полуночи 25 раз вели огонь в сторону наших позиций и по мирным населенным пунктам. При этом 20 раз — на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по данным военных, из зенитных установок, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия путинские наемники вели неприцельный огонь в направлении Марьинки, Троицкого, Верхнеторецкого, Красногоровки, Песков и Авдеевки.

Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия террористы вели прицельный огонь непосредственно по нашим позициям в Широкино, Зайцево и Новгородском.

По информации штаба только за час, с 20 до 21.00 сторонники так называемого "русского мира" дважды обстреливали мирные населенные пункты из реактивных систем залпового огня "Град", в общем выпустив 12 реактивных снарядов.

Под обстрелы террористов попали окрестности городов Красногоровка и Горняк, говорится в сообщении.

Напомним, вопросы по поводу ситуации на Донбассе можно задать спикеру Украинского добровольческого корпуса Андрею Шараскину (позывной "Богема") во время чата в "Главреде", который пройдет 20 ноября, в 17.00