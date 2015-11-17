Сводка АТО: тишина на Луганщине и работа вражеских "Градов" под Донецком, карта зоны АТО

За минувшие сутки самая сложная ситуация в зоне АТО была на западных окраинах Донецка. Также провокационные обстрелы украинских позиций продолжаются по всей линии фронта от Авдеевки до Марьинки.

Об этом заявил представитель администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его информации, на Луганском направлении, 16 ноября, было абсолютно тихо — боевики перемирие не нарушали.

На Донецком направлении было спокойно на Светлодарской дуге.

Однако в окрестностях Горловки — Зайцево, Майорска и Новгородского за прошедшие сутки противник неоднократно открывал огонь в сторону наших позиций — как в светлое, так в темное время суток.

По его словам, кроме стрелкового оружия и гранатометов, зафиксировано 1 эпизод использования 82-мм минометов со стороны НЗФ (обстрел в Зайцево с близкого расстояния длился 2,5 часа ).

На участке фронта между Горловкой и Ясиноватой противник открывал огонь по нашим позициям в Верхнеторецком и Троицком. Огонь велся из соседнего поселка Красный Партизан, который является опорным пунктом боевиков, действующих в этом районе.

Самая сложная ситуация — на западных окраинах Донецка.

Вечером снова было зафиксирована работа вражеских "Градов", расположенных в пос. Старомихайловка, примыкающем к Петровскому району Донецка и находится на линии разграничения.

3 реактивных снаряда были выпущены по Красногоровке и 9 — по н.п Горняк Селидовского горсовета, расположенного на расстоянии 14 км от фронта.

В общем провокационные обстрелы украинских позиций продолжаются по всей линии фронта от Авдеевки до Марьинки. В Красногоровке также было зафиксировано работу вражеского 82-мм миномета и БМП-2.

На Мариупольском направлении боевые действия велись только в с. Широкино вечером. Зафиксировано 3 минометных обстрела наших позиций, а также несколько провокаций НЗФ с применением стрелкового оружия. Огонь велся из окрестностей этого населенного пункта, который находится неподалеку от побережья Азовского моря.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 3 —получили ранения.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики 25 раз обстреляли позиции наших бойцов.