В Генштабе рассказали, когда в Украине может стартовать новая волна мобилизации

Начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в Украине седьмая волна частичной мобилизации может стартовать в начале следующего года.

Об этом он сообщил корреспонденту Укринформ.

В то же время военнослужащий уточнил, что ее необходимо провести для демобилизации украинских бойцов, призванных в рамках четвертой волны.

"По состоянию на сегодняшний день вопрос проведения седьмой волны частичной мобилизации не стоит на повестке дня", — отметил чиновник.

По его словам, она стартует тогда, когда будет соответствующий приказ Президента Петра Порошенко. "Мы готовимся на начало следующего года… Четвертую волну нужно будет в феврале увольнять...", — добавил Селезнев.

Напомним, 17 августа текущего года на территории украинского государства завершилась последняя из запланированных Генштабом ВСУ на 2015-1 волн мобилизации — шестая. Узнать о ее результатах можно здесь.