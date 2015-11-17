В Генштабе рассказали, когда в Украине может стартовать новая волна мобилизации

Пополнение рядов армии будет необходимо для демобилизации призванных ранее бойцов, отметил Селезнев.
Начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в Украине седьмая волна частичной мобилизации может стартовать в начале следующего года.
Об этом он сообщил корреспонденту Укринформ.
В то же время военнослужащий уточнил, что ее необходимо провести для демобилизации украинских бойцов, призванных в рамках четвертой волны.
"По состоянию на сегодняшний день вопрос проведения седьмой волны частичной мобилизации не стоит на повестке дня", — отметил чиновник.
По его словам, она стартует тогда, когда будет соответствующий приказ Президента Петра Порошенко. "Мы готовимся на начало следующего года… Четвертую волну нужно будет в феврале увольнять...", — добавил Селезнев.
Напомним, 17 августа текущего года на территории украинского государства завершилась последняя из запланированных Генштабом ВСУ на 2015-1 волн мобилизации — шестая. Узнать о ее результатах можно здесь.