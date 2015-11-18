В случае новой агрессии, Украине есть чем остановить врага — Порошенко

Порошенко отметил, что способность реагирования Украины должна перейти на новый уровень.
В случае перехода агрессора к активным наступательным операциям, Вооруженным силам Украины есть чем его остановить.
Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время научно-практической конференции по результатам командно-штабного учения с органами военного управления в Киеве, сообщается в Twitter главы государства.
"Сегодня мы можем с уверенностью сказать — в случае перехода агрессора к активной наступательной операции, нам есть чем остановить врага", — отметил Порошенко.
Сьогодні ми можемо з впевненістю сказати - у випадку переходу агресора до активної наступальної операції, нам є чим зупинити ворога!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 ноября 2015
По его словам, способность реагирования Украины должна перейти на новый уровень.
"Глобальная дестабилизация, которая инициируется РФ, нуждаются в переводе нашей способности к реагированию на новый уровень", — подчеркнул президент.
Глобальна дестабілізація, яка ініціюється РФ, потребують переведення нашої здатності до реагування на новий рівень pic.twitter.com/eJCGhHvWWW
— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 ноября 2015
"Высокая боеспособность, высокая дисциплина, высокий боевой дух ВСУ, СБУ, правоохранительных подразделений приобретает чрезвычайно большое значение. Глобальная дестабилизация, которая инициируется и инспирируется Россией, бомбардировки Сирии, несотрудничество в деле самолета МН17, другие шаги, требуют перевода нашей способности реагирование на другой уровень", — сказал президент.
Напомним, ранее в штабе АТО отметили, что на сегодняшний день в зоне АТО на Донбассе ВСУ обладают преимуществом над противником.
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