В случае новой агрессии, Украине есть чем остановить врага — Порошенко

В случае перехода агрессора к активным наступательным операциям, Вооруженным силам Украины есть чем его остановить.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время научно-практической конференции по результатам командно-штабного учения с органами военного управления в Киеве, сообщается в Twitter главы государства.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать — в случае перехода агрессора к активной наступательной операции, нам есть чем остановить врага", — отметил Порошенко.

Сьогодні ми можемо з впевненістю сказати - у випадку переходу агресора до активної наступальної операції, нам є чим зупинити ворога! — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 ноября 2015

По его словам, способность реагирования Украины должна перейти на новый уровень.

"Глобальная дестабилизация, которая инициируется РФ, нуждаются в переводе нашей способности к реагированию на новый уровень", — подчеркнул президент.

Глобальна дестабілізація, яка ініціюється РФ, потребують переведення нашої здатності до реагування на новий рівень pic.twitter.com/eJCGhHvWWW — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 ноября 2015