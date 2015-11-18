Парламент Греции ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter.

"А вот и еще один шаг вперед: парламент Греции сегодня ратифицировал законопроект относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", — написал он.

А ось і ще один крок вперед: Парламент Греції сьогодні ратифікував законопроект щодо Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. ευχαριστίες! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 ноября 2015

Для полной ратификации Соглашения Грецией, документ должен подписать президент страны.

Ранее сообщалось, что среди стран-аутсайдеров, которые еще не приступили к ратификации Соглашения об ассоциации, остаются Греция и Кипр. Эксперты предполагают, что эти государства намеренно затягивают процесс.

Однако Кипр ратифицировал Соглашение с Украиной 6 ноября 2015 года.

Как известно, ранее украинские и европейские должностные лица неоднократно обращались к греческим депутатам с просьбой ускорить ратификацию Соглашения об ассоциации.

Как известно, Греция была последней страной, которая не приступила к процессу ратификации Соглашения с Украиной.