Климкин назвал ратификацию Соглашения еще одним шагом вперед.
Парламент Греции ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter.
"А вот и еще один шаг вперед: парламент Греции сегодня ратифицировал законопроект относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", — написал он.
А ось і ще один крок вперед: Парламент Греції сьогодні ратифікував законопроект щодо Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. ευχαριστίες!
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 ноября 2015
Для полной ратификации Соглашения Грецией, документ должен подписать президент страны.
Ранее сообщалось, что среди стран-аутсайдеров, которые еще не приступили к ратификации Соглашения об ассоциации, остаются Греция и Кипр. Эксперты предполагают, что эти государства намеренно затягивают процесс.
Однако Кипр ратифицировал Соглашение с Украиной 6 ноября 2015 года.
Как известно, ранее украинские и европейские должностные лица неоднократно обращались к греческим депутатам с просьбой ускорить ратификацию Соглашения об ассоциации.
Как известно, Греция была последней страной, которая не приступила к процессу ратификации Соглашения с Украиной.