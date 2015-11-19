Госбезопасность ЛНР борется с преступностью: "под ружье" хотят поставить экс-силовиков и военных

"Министерство госбезопасности" ЛНР решило своеобразно бороться с преступностью в непризнанной "республике", мобилизовав отставных военных и милиционеров и сбушников.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, МГБ ЛНР начало очередную волну "мобилизации" в свои ряды бывших украинских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые проживают на оккупированной территории Луганской области.

Официальная причина "мобилизации" — необходимость усиления борьбы с преступностью в "республике", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в нескольких населенных пунктах под контролем соседней ДНР, отмечаются массовые случаи дезертирства "сотрудников МВД ДНР" из числа бывших сотрудников МВД Украины, перешедших на службу боевикам.