У Порошенко рассказали о сложной обстановке под Донецком: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе боевики продолжают нарушать режим тишины, обстреливая позиции украинских военных на всех направлениях. Самая сложная обстановка — на западных окраинах Донецка.

Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении противник нарушает режим тишины только на границе Луганской и Донецкой областей — вблизи пос. Троицкое. Боевики около 10 минут вели огонь из пулемета, а несколько позже — выпустили 4 мины из 82-мм миномета.

На Донецком направлении возобновились враждебные провокации на Светлодарской дуге. 19 ноября боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия в сторону позиций сил АТО вблизи Лозовой и Луганского.

Аналогичная ситуация на окраинах Горловки — в Зайцево, Майорске, Новгородском, однако здесь интенсивность огня противника несколько выше. Также в Майорске зафиксирован минометный обстрел наших позиций.

На участке фронта между Горловкой и Ясиноватой враг нарушил перемирие только в районе оккупированного с. Красный Партизан, обстреляв передовые позиции сил АТО.

Самая сложная обстановка — на западных окраинах Донецка. На участке фронта от Авдеевки к Марьинки вчера враждебные провокации продолжались в течение целого дня. Огонь велся из стрелкового оружия и гранатометов, тяжелое вооружение при этом не применялось.

На Мариупольском направлении боевики выпустили 11 мин по объекту вблизи КПВВ "Новотроицкое" на трассе Мариуполь — Донецк. В результате пограничники временно приостанавливали пропуск лиц и автомобилей.

По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, если враждебные обстрелы пропускных пунктов не прекратятся, администрация будет вынуждена их закрывать.

Также враждебные провокации было зафиксировано вблизи с. Гранитное и с. Широкино. В обоих случаях боевики вели прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, 1 был ранен.

Ранее в штабе сообщали, что российские наемники 30 раз открывали огонь по силам АТО.