Генерал-разведчик о причине активизации боевиков на Донбассе: Украина не пошла на поводу у Путина

21 ноября 2015, 09:48

Украине нужно задействовать дипломатические шаги на уровне стран-гарантов, отметил Маломуж.

Николай Маломуж

Нынешний рост количества обстрелов и расширение зоны боевых действий на Донбассе были предсказуемы.

Об этом заявил председатель Высшего совета народного собрания Украины, генерал Армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии "Главреду".

"Была вполне конкретная информация: начнутся обстрелы в связи с тем, что мы, как настаивают боевики и Россия, не последовали рекомендациям и не пошли на реализацию Минских соглашений в редакции президента России (а это — консервация конфликта, предоставление иммунитета боевикам, прямые переговоры с ними, проведение выборов под контролем РФ и т.д.). Даже несмотря на те методы давления, которые оказывал Путин (и через Олланда, и через Меркель), Украина не стала выполнять эти условия России. Соответственно, сейчас РФ будет задействовать дипломатический метод давления, даже используя тему борьбы с "Исламским государством", однако это не будет эффективно.

Поскольку мы не осуществили те шаги, которые хотела Россия, она прибегла к задействованию другого формата — возобновлению обстрелов на Донбассе, обвиняя при этом Украину в нарушении режима тишины. Россия и боевики повсюду (и в прессе, и на дипломатическом уровне) заявляют, что Украина готовит нападение, срочное наступление по разным направлениям" — заявил он.

По его словам, в РФ хотят, чтобы Украина начала широкомасштабную военную операцию, чтобы это стало основанием для обращения к странам "нормандской четверки", чтобы те заставляли Украину выполнять условия Путина.

"Хоть разведка и говорит, что готовятся широкомасштабные наступления, хочу отметить, что, по имеющейся у меня информации, широкомасштабного наступления не предвидится. Расширение зоны конфликта, проведение огневых атак с использованием запрещенного оружия (более 82 мм и даже "Грады") — это будет. И с каждым днем ситуация будет обостряться, особенно около Донецка, Мариуполя, Авдеевки, Песок, Трехизбенки, Луганска, Счастья. Именно в этих местах сейчас будут наиболее активные атаки", — отметил эксперт.

Вместе с тем он добавил, что Украине нужно задействовать дипломатические шаги на уровне стран-гарантов, первых лиц, акцентируя внимание на том, что идет откровенное нарушение режима тишины.

"Нужно задействовать ОБСЕ и контактную группу в более широком формате в плане фиксации нарушений режима тишины боевиками. То есть нужно технически фиксировать каждый случай нарушения и предоставлять доказательства реальных нарушений режима тишины и провокаций на международном уровне.

Однако если будут вестись атаки и будут предпосылки для захвата новых территорий (особенно ДНР ставит вопрос о необходимости захвата территорий в районе Песок, Авдеевки, Мариуполя), то необходимо давать отпор. Нужно останавливать боевиков там, где они пытаются тактически продвинуться по полю боя, или где они наносят удары по нам. Мы не можем безучастно принимать такие удары", — подчеркнул Маломуж.

Больше мнений экспертов об активизации боевиков на Донбассе читайте на "Главреде".

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