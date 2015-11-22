Яценюк: за европейский выбор Россия объявила Украине войну

22 ноября 2015, 17:17

За эту европейскую мечту мы боролись на Майдане. За нее отдали жизнь украинские патриоты, отметил премьер.

Арсений Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уверен, что Украина станет членом ЕС, несмотря на все вызовы и трудности.

Об этом говорится в обращении Яценюка к гражданам по случаю второй годовщины начала Евромайдана, обнародованном на Правительственном портале, передает УНИАН.

"Прошло два года, как мы все вместе вышли на наш большой Европейский Майдан... Никто тогда не ожидал, с чем нам надо будет столкнуться, какие вызовы возникнут перед каждым гражданином нашей страны и перед нашим государством в целом. Но день за днем мы шагаем вперед", — отметил премьер.

Он заверил, что знает, как сейчас трудно, отметив, что нельзя сдаваться. "Надо совместно, только вместе идти уверенным шагом. Уверенным шагом для того, чтобы наша с вами совместная мечта стала реальностью. Да, это не легко, да, это не быстро. Но это произойдет. Произойдет, если мы и дальше будем верить. Произойдет, если мы и дальше будем уверены в правильности нашего выбора. Произойдет, если мы и дальше будем совместно поддерживать друг друга и идти, идти и идти", — сказав он.

Яценюк напомнил, что за европейский выбор Россия объявила Украине войну, но нация устояла. По словам премьера, многое сделано за последние два года, но гораздо больше необходимо сделать, чтобы достичь главной цели — членства в Европейском Союзе.

"За эту европейскую мечту мы боролись на Майдане. За нее отдали жизнь украинские патриоты. За нее борются украинские вояки против российской военной агрессии. И за нее надо бороться дальше", — подчеркнул глава правительства.

По его словам, "мы вместе творили историю. А теперь надо вместе творить наше будущее. Как бы не было сложно, какими бы не были преграды, но мы способны это сделать".

Премьер отметил, что успех страны зависит от каждого украинца. "От вашего труда, от вашей уверенности, от вашей веры, от вашего желания, чтобы мы стали частью большой европейской семьи. У нас есть все для успеха. Мы смелые, сильные, умные, талантливые, уверенные и верны своей стране. Нет сомнения, что Украина станет членом Европейского Союза. Наш украинский народ этого заслуживает", — отметил Яценюк.

Напомним, ранее Яценюк объяснил, как аннексия Крыма РФ поощрила глобальный терроризм.

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Россия Украина война Яценюк
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