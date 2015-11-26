Сегодня Рада рассмотрит законопроект об ID-картах для украинцев

Сегодня ВР должна принять решения относительно обсуждавшегося ранее законопроекта о мерах по экономической стабилизации Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, ВР сегодня также рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых народных депутатов.

Также нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее спецстатус, направленных на либерализации ЕС визового режима для Украины.

Предполагается включить в повестку дня сессии ряд законопроектов, среди которых, в частности, законопроект о профессиональном образовании и об обеспечении условий функционирования рынка природного газа.

Также сегодня планируется принять решение по законопроекту о муниципальной страже.

Во втором чтении сегодня будут рассматриваться законопроекты о государственной службе, а также о научной и научно-технической деятельности.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о Едином государственном реестре военнообязанных.

Среди прочего, будут рассматриваться изменения в Таможенный кодекс относительно поддержки высших учебных заведений и научных учреждений государственной формы собственности, эвакуированных с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Напомним, голосование в Раде за "безвизовые" законы: реклама для бедных или игра в карты.