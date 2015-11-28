Вражеский огонь не стихает на Донецком направлении: ранены 5 военных, карта зоны АТО

Вчера обстановка в зоне АТО значительно улучшилась. Однако 5 украинских военнослужащих получили ранения в результате подрыва на взрывных устройствах. Это произошло вблизи пос. Новгородское и Новотроицкое в Донецкой области.

Такую информацию сообщил сегодня на ежедневном брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

За прошедшие сутки было зафиксировано 10 эпизодов нарушения режима тишины со стороны противника; все — на Донецком направлении. Обстрелы основном были неприцельными и обычно продолжались до 10 минут.

Враг несколько раз вел огонь в сторону наших позиций на Светлодарской дуге. Это произошло вблизи пос. Луганское, восточнее автодороги Дебальцево — Артемовск.

В окрестностях Горловки боевики нарушили режим тишины в пос. Зайцево и в пос. Новгородское.

Также в течение дня враг совершил серию провокаций на западных окраинах Донецка. В частности, южнее Авдеевки наши позиции были обстреляны из БМП-2, а в Красногоровке — из 82-мм миномета (при этом было выпущено 2 мины).

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО боевики пустили в ход БМП, минометы и гранатометы.