Энергоблокада Крыма: выхода пока нет, но закулисная игра не прекращается — журналист

30 ноября 2015, 12:40

Власти Украины находятся сейчас под сильнейшим давлением со стороны властей Германии, пишет Муждабаев.

Пока нет никакого выхода из ситуации с энергоблокадой аннексированного Россией Крыма. Но закулисная игра не прекращается ни в будни, ни в выходные. 

Такое мнение высказал журналист, замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook.

Во-первых, отмечает  журналист, "активисты гражданской блокады разблокировать линию, даже одну из четырёх, где они дали энергетикам установить опору (но не провести по ней провод), — не собираются. До тех пор, пока, как минимум, не начнётся процесс освобождения украинских граждан, находящихся в тюрьмах РФ по делам, связанным с политикой: от Надежды Савченко и Олега Сенцова — до Ахтема Чийгоза и Али Асанова (всего 13 человек). Их аргументы: за полтора года власть ничего не смогла сделать для их освобождения и для зашиты крымских татар от расширяющихся репрессий, — значит, будем делать мы, точка.

В подтверждение п.1 можете посмотреть интервью координатора блокады Ленура Ислямова украинскому телеканалу 112, пишет журналист.

 

Во-вторых, "власти Украины находятся сейчас под сильнейшим давлением со стороны властей Германии, через которые, видимо, давят власти РФ с целью восстановить энергоснабжение, поскольку ситуация в Крыму далеко не такая сносная, как её подают в российских госСМИ. У меня нет доказательной инсайдерский информации, но похоже, что энергоблокада является частью (и на сей момент главной) большого торга между Москвой и Киевом. Впрочем, это можно уже называть и полноценной экономической войной, в которой в качестве оружия используются различные эмбарго, да и тот самый долг в 3 млрд долл., который РФ якобы даже готова частично (или полностью) простить, если украинские власти остановят блокаду.

В-третьих, проблема, однако, в том, что:

а) украинская власть (президентская, исполнительная, законодательная) в этом вопросе далеко не едина;

б) снести активистов и восстановить линию у неё нет не столько физических, сколько моральных сил. Поддержка энергоблокады Крыма в украинском обществе сейчас велика, а вот правительства, подписавшего взаимовыгодный контракт с Крымским федеральным округом РФ, — напротив. Здесь и кроме Крыма у общества к власти есть немало вопросов, а если коротко, в целом, — то общество подозревает ряд представителей власти в материально мотивированном двуличии, а в воюющей стране с темой тайного сговора с врагом не шутят. Для политиков это может быть чревато. Это в РФ власть может "прессовать" дальнобойщиков (и то неясно, к чему это приведёт), а Украина — не Россия, как говорится.

В-четвертых, российской власти, впрочем, тоже не позавидуешь. Если оставить в стороне патриотические телесюжеты, то многие местные жители уже обвиняют власти (пока что в лице Аксенова и Ко) в том, что они за полтора года ничего для Крыма не сделали. Конечно, власти называют недовольных "провокаторами" и даже "платными наймитами" (я это слышал по крымТВ), но каждый следующий день без света снижению недовольства и повышению любви к власти как минимум не способствует.

В-пятых, информация о том, что для восстановления энергоснабжения Крыма достаточно передать Украине (под любым юридическим соусом) 13 человек, до широкой публики в РФ и в Крыму, насколько я понимаю, не доведена: иначе могут возникнуть вопросы, простите за тавтологию, о "цене вопроса". А насколько предметно обсуждается данный вариант в ходе неформальных переговоров, мне неизвестно. Да, это могло бы стать быстрым и практичным решением, но, видимо, не устраивает власти РФ, для которых главное — не терять лицо. Хотя машина пропаганды столь хорошо отлажена, что может изобразить нужную мину практически при любой игре".

Пока же журналист не видит никакого выхода из ситуации с энергоблокадой.

"Но закулисная игра, уверен, не прекращается ни в будни, ни в выходные. Что в итоге выйдет на поверхность — будем вместе смотреть. Только одно можно сказать уверенно: никакое решение, не устраивающее участников блокады, на практике не реализуемо. Возможно, этого не видно из Москвы, но из Киева кажется очевидным", — подчеркивает Муждабаев.

Напомним, экономический обозреватель Артур Воронин заявил, что из-за энергоблокады ситуацию в оккупированном Крыму уже назвали и коллапсом, и блэкаут и армагеддоном, и апокалипсисом. Но и эти определения не исчерпывают всей глубины того поражения, которую нанесен оккупационной власти.

видео: 112 Украина

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Россия Украина Крым ЛЭП Муждабаев энергоблокада
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