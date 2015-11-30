Коломойский рассказал, почему пока не возвращается в Украину

Экс-глава Днепропетровской ОГА и бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал информацию о том, что он может не вернуться в Украину.

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".

Сейчас он находится в Женеве. Соратники бизнесмена сообщали журналистам, что он пока не может вернуться в Украину, не уточняя причин.

"Я не скрывал, что с конца августа буду весьма занят. У меня два судебных процесса... Они в Лондоне. К тому же, один из них уже завершился. Завершился, но одна только подготовка к нему заняла около полутора месяцев. Поэтому основное время я проводил в Лондоне, возвращаясь в Женеву на выходные. Семья у меня живет в Женеве", — рассказал Коломойский изданию.

Также бизнесмен добавил, что у него после завершения первого процесса возникли "некоторые личные моменты, связанные со здоровьем". А теперь ему надо готовиться к следующему процессу, который начнется в январе. В издании уточнили, что процесс касается Криворожского железорудного комбината.

На вопрос о том, не связано ли его отсутствие в Украине с опасениями въехать в страну, Коломойский подчеркнул, что "до истории с Корбаном" у него "вообще не было никаких сомнений", а сейчас он уже не знает, "что там у кого в голове" и существует ли угроза.

"Не знаю. Может, существует, может — нет, раньше вообще об этом не думал, а теперь, конечно, разные мысли иногда приходят", — отметил бизнесмен. Также он рассказал, когда может вернуться в Украину из Европы.

"Ну, может и вырвусь в конце декабря, в начале января — если получится. Дела поднакопились, конечно, но, в целом, я и дистанционно справляюсь", — отметил Коломойский.

фото: lb.ua