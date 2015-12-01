Теннисный корт, домик для охраны: СМИ показали особняк Кононенко в Киеве, видео

В центре Киева народный депутат Игорь Кононенко благодаря махинациям с государственной землей построил особняк.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші", журналисты которой ссылаются на данные активистов, пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что поместье политика разместилось на почти гектаре земли в районе, который в народе называют "Царское село".

"Теннисный корт, сад, домик для охраны… Этот дворец Кононенко отхватил почти даром, лакомый кусок земли под строительство Кононенко получил незаконно", — приводят журналисты данные активиста из организации "Кияни, об'єднуймося" Александра Дядюка.

По его словам, свои владения нардеп получил по схеме, с помощью которой отводились крупные земельные участки: раньше на месте дома политика были теплицы коммунального предприятия, в которых содержались зеленые насаждения.

"Но в 2009 землю в самом центре столицы КГГА передала фиктивному кооперативу "Зеленбудсервис-К". Таким образом, узаконили воровство киевской земли", — отметило издание, добавив, что в состав директоров кооператива входила Оксана Авдеева, сестра Кононенко.

"Зарегистрирован "Зеленбудсервис-К" был по тому же адресу, что и "Укрпроминвест" — Мичурина, 56. В 2009 году кооператив выступил гарантом платеспособности должника компании с орбиты "Укрпроминвест" — перед ООО "Укрсел", фиктивным ЧП с уставным фондом в тысячу гривен и регистрацией в селе в Одесской области", — утверждают журналисты.

При этом Дядюк добавил, что "заложили этот участок в ипотеку фирме, зарегистрированной где-то в Одесской области, в каком-то селе, после чего, конечно, кредит не погасили и участок отплыл этой фирме якобы за долг".

Позже "именно у этого ЧП Кононенко и выкупил свой участок за более чем 8 млн гривен". "Почти даром, если учесть то, что рыночная стоимость одной сотки в "Царском селе" в 2009 году стартовала от 250 тыс. долларов, а гектар этой земли стоит 25 млн долларов", — подчеркнуло издание.

Напомним, ранее СМИ писали, что в селе Горобовичи Киевской области семья главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя владеет большим земельным участком (0,7 га), на котором находятся четыре дома.

Видео: ТСН