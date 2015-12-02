У Порошенко рассказали о провокациях боевиков, есть потери: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, осуществляя провокационные обстрелы.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что в результате боевых действий есть погибшие и раненые украинские бойцы.

"На Луганском направлении противник нарушал "режим тишины" возле Троицкого, где зафиксированы несколько выстрелов из пулемета", — отметил военнослужащий.

По его данным, на Донецком — в поселке Луганское — трижды применил гранатометы, а в окрестностях Горловки эпицентром боевых действий было Новгородское, где работали снайперы наемников, а также зафиксирован обстрел из вооружения БМП.

Поблизости Красногоровки произошли два вражеских обстрела из 82-мм миномета. "Обстановка на западных окраинах Донецка без изменений — традиционно провокации зафиксированы по всей линии соприкосновения на этом участке", — добавил полковник.

На Мариупольском направлении самое больше их количество замечено в Гранитном. "В частности, противник обстрелял из 82-мм минометов местный парк… Еще провокации оккупантов зафиксированы в Новотроицком и Широкино", — сказал Лысенко.

Кроме того спикер Администрации Президента по вопросам АТО сообщил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, а еще трое бойцов — получили ранения.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org