"Мелкая месть, а большие проблемы": Путин не просчитывает последствия авантюр — эксперт

Профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов заявил, что президент РФ Владимир Путин и его советники явно не просчитывают последствия своих авантюр.

Об этом он сообщил в интервью журналу "Новое Время", пишет УНИАН.

В то же время эксперт уточнил, что "они могут бомбить регионы России, но в случае с Грузией, Украиной или Турцией мелкая месть отзовется большими проблемами".

"Москва выделывает с Анкарой те же фортели, что и в свое время с Грузией", — отметил профессор.

По его словам, вначале Путин дает понять, что для него президент страны — личный враг, потом подключаются пропагандисты. "Далее — высылка граждан вражеской страны, введение визового режима, эмбарго и отказ от сотрудничества", — добавил профессор.

Напомним, ранее писатель и историк, бывший советский разведчик, бежавший на Запад, — Виктор Суворов — выразил мнение, что Владимир Путин является "ходячим политическим трупом".