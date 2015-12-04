"Мелкая месть, а большие проблемы": Путин не просчитывает последствия авантюр — эксперт

РФ выделывает с Турцией "те же фортели, что и в свое время с Грузией", отметил Панфилов.
Профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов заявил, что президент РФ Владимир Путин и его советники явно не просчитывают последствия своих авантюр.
Об этом он сообщил в интервью журналу "Новое Время", пишет УНИАН.
В то же время эксперт уточнил, что "они могут бомбить регионы России, но в случае с Грузией, Украиной или Турцией мелкая месть отзовется большими проблемами".
"Москва выделывает с Анкарой те же фортели, что и в свое время с Грузией", — отметил профессор.
По его словам, вначале Путин дает понять, что для него президент страны — личный враг, потом подключаются пропагандисты. "Далее — высылка граждан вражеской страны, введение визового режима, эмбарго и отказ от сотрудничества", — добавил профессор.
Напомним, ранее писатель и историк, бывший советский разведчик, бежавший на Запад, — Виктор Суворов — выразил мнение, что Владимир Путин является "ходячим политическим трупом".