В Европарламенте попросили руководство ЕС предоставить Украине безвизовый режим

Группа депутатов Европейского парламента обратилась с письмом к высшему руководству Европейского Союза.

В обращении идет речь о просьбе предоставить Украине безвизовый режим, передает УНИАН.

Отмечается, что письмо на имя президента Европейского Совета Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и профильных европейских комиссаров подписал 31 европейский депутат, среди которых Пятрас Ауштрявичюс, Яцек Сариуш-Вольский, Габриелиус Ландсбергис, Андрей Пленкович, Ребекка Хармс и другие.

"Мы убеждены, что безусловное предоставление Украине и Грузии, которая также добилась значительного прогресса в соответствующих отраслях безвизового режима — будет отображать настоящую преданности Европейского Союза Восточному партнерству, которое становится все более актуальным с учетом огромного военного, политического, экономического и пропагандистского давления на этих ассоциированных партнеров ЕС. Кроме того, это укрепит решимость Украины, а также Грузии продолжать путь реформ, способствуя положительным демократическим изменениям в этих странах", — говорится в письме.

Депутаты выразили убеждение, что "благодаря совместным усилиям украинские и грузинские люди станут бенефициарами либерализации визового режима уже в следующем году".

В письме, в частности, европарламентарии обратили внимание Совета и Еврокомиссии на "существенный прогресс, достигнутый к настоящему времени правительством Украины в реализации необходимых требований по пакету, направленному на либерализацию безвизового режима".

В этой связи они отметили "две важнейшие сферы — борьбу с коррупцией и дискриминацией". "Это законодательство, в частности Закон о Национальном агентстве Украины по выявлению, отслеживания и управления активами, полученных от коррупции, открывает путь для введения в Украине нового инструмента в сфере борьбы с коррупцией, направленного, в первую очередь, на улучшение жизни рядовых украинских граждан", — пояснили они.

Также политики указали на внедрение антидискриминационных поправок в Трудовой кодекс, которое "показало, что украинские власти и общество поддерживают права человека во всех их проявлениях, что является обнадеживающим признаком укрепления демократии в Украине, инициированной революцией достоинства". "Следует отметить, что эти законы были приняты сильным парламентским большинством, что только доказывает приверженность и сильную политическую волю Украины по повестке дня Ассоциации и процесса реформ", — отметили депутаты Европарламента.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС.