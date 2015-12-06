В НАТО не пойдут на обмен с Россией по вопросам Украины и Сирии

С Россией не может быть заключено никакого "соглашения об обмене" по вопросам Украины и Сирии.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Радио Польша.

Так он ответил на вопрос о том, внесет ли российская активность в Сирии какие-то изменения в отношении к ней по вопросу Украины.

Глава НАТО заявил: "Мы должны остаться очень осторожными в вопросе Украины, поскольку уважение границ и суверенности государства являются фундаментальными".

"Одновременно мы должны сконцентрироваться на поисках пути разрешения конфликта в Сирии. Я рад, что Россия принимает участие в переговорах. Эта страна также сыграла важную роль в переговорах по поводу иранской ядерной программы, а также ранее в вопросе уничтожения химического оружия в Сирии", — заявил Столтенберг.

"Мы должны сотрудничать с Россией, в особенности в попытках найти политическое решение конфликтов. Мы никогда не стремились к изоляции России и никогда не прерывали диалога. Когда начался украинский кризис мы приостановили сотрудничество с Россией, при этом каналы политического контакта остались открытыми", — подчеркнул глава НАТО.

Напомним, ранее обозреватель рассказал, чем НАТО ответило на шантаж России.