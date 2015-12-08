Сестра Савченко рассказала, когда летчица объявит сухую голодовку

Сестра арестованной в России украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко — Вера — заявила, что наша соотечественница после вынесения ей судом приговора объявит сухую голодовку.

Об этом родственница политика сообщила в интервью ТСН.

В то же время журналисты уточнили, что первые 10 дней гражданка Украины еще будет пить жидкость, а позже откажется от нее.

"Савченко решила начать сухую голодовку после того, как российский суд вынесет ей приговор. Убедить этого не делать летчицу уже никто не сможет", — отметило издание.

По его данным, на этой неделе планируется, что сестра нардепа будет давать показания в российском суде. "Как ключевой свидетель защиты, она расскажет подробности боя 17 июня 2014, в день, когда летчицу взяли в плен луганские сепаратисты", — добавили журналисты.

Напомним, 15 сентября в Ростовской области РФ донецкий суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении ареста Надежды Савченко еще на полгода. Узнать больше о "деле" украинки можно здесь.