Кошулинский устроил драку во львовском облсовете: опубликовано видео

Во Львовском областном совете возникла драка между депутатом от "Свободы", бывшим вице-спикером Верховной Рады Русланом Кошулинским и помощником главы облсовета Валентином Харловым.

Драка завязалась после того, как в зал вошли участники АТО с семьями, ранее пикетировавшие облсовет, с желанием опровергнуть слова представителей "Свободы" о том, что пикет проводят не ветераны АТО. Харлов показал им, где сидят "свободовцы", после чего Кошулинский набросился на него с кулаками, обвинив его в провокации, пишет Zaxid.net.

Около 16:00 толкотня прекратилась и в 16:15 председатель Львовского облсовета Александр Ганущин принял решение возобновить сессионное заседание.

Облсовет рассматривает вопрос, связанный с требованиями частных перевозчиков, которые также пикетируют облсовет. Они протестуют против переноса конечных остановок пригородных маршруток на окраину Львова.

Фото; видео: Zaxid.Net TV