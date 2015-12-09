Координатор "КрымSOS" рассказала о провале проекта Путина в Крыму

Спустя почти два года после оккупации и аннексии Крыма Россией, на полуострове начала проходить эйфория от "Крымнаша" и выяснилось, что план президента РФ Владимира Путина превратить АРК в "витрину" для всего мира провалился.

Об этом соучредитель и координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева рассказала на чате в "Главреде".

"Не скажу, что очень кардинально, но ситуация изменилась. Люди просто понимают, что все, что обещалось — красивый процветающий Крым, большие зарплаты и пенсии, как говорил Владимир Путин, "витрина, которую можно будет показывать мира", — этот проект полностью провален", — рассказывает координатор общественной инициативы.

"Мне кажется, что с ухудшением социально-экономической ситуации в Крыму, к оккупационной власти на полуострове и руководства России будет все больше вопросов и разочарований", — поделилась мнением соучредитель "КрымSOS" .

Говоря о попытках России превратить Крым туристическую "жемчужину", активистка заметила: "Крым все меньше напоминает райский полуостров. Наверное, Москва идет к совершенно закрытой территории, собственно, это она делает сейчас со всей Россией, когда население не может ездить в основные страны с безвизовым режимом: Турцию, Египет и т.д."

Напомним, ранее Ташева объяснила, зачем жителям Крыма по два паспорта. По ее словам, даже сторонникам Украины без российского паспорта в Крыму ни сходить в больницу, ни обратиться в суд, ни купить билет на междугородный транспорт.