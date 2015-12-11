Черноморское обострение: ядерное оружие в Крыму?

Обострение отношений между Россией и Турцией заставят Кремля уделять больше внимания проблемам Крыма. Вот только поводов для радости у жителей полуострова немного, поскольку тенденция его превращения в непотопляемый российский авианосец сохранится.

Как президенты с заметной авторитарной составляющей в политической деятельности Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган довольно похожи, что и обуславливало продолжительную дружбу Москвы и Анкары. Однако уступать партнерам сферы влияния в Передней Азии обе бывших империи не намерены, наоборот — заинтересованы в наращивании своего влияния в Ираке и Сирии. При этом внешнеполитические задачи у обоих бравых президентов диаметрально противоположные. Россия таким образом пытается преодолеть собственные комплексы неполноценности, Турция — подтвердить свой статус региональной сверхдержавы.

В этом контексте и следует рассматривать форсирование сооружение энергомоста, бесперебойную работу которого Путин пообещал крымчанам к началу следующего курортного сезона, и обещание начать в 2017 году поставки газа с Кавказа на Крымский полуостров. Обещания, сделанные на пункте управления "Крымэнерго", оказались пропагандистским продуктом, который российская власть пытается постепенно усиливать. В условиях сворачивания отношений с Турцией Путину необходим лояльный Крым, где минимизировано сопротивление оккупантам. Кстати, и вместо "Гоблина"-Аксенова в Симферополе с высокой степенью вероятности появится "кризисный менеджер" с "большой земли", поскольку марионеточный лидер "Русского единства" свою роль уже выполнил, и Кремль вряд ли нуждается в его дальнейших услугах.

В отношении Крыма Россия будет пытаться реализовывать двуединую стратегию. С одной стороны — обеспечить возможность бюджетного отдыха а-ля Турция в местных санаториях и пансионатах. Правда, это уровень для крайне непритязательных туристов, поскольку из-за санкций модернизация инфраструктуры отдыха в Крыму выглядит маловероятной. С другой — полуостров будет и дальше превращаться в военную базу, ведь обострение отношений с Турцией требует постоянной игры мускулами хотя бы с прицелом на внутреннего потребителя ура-патриотической информации. На фоне падения цены нефти (читай — доходов федерального бюджета) такая риторика будет только наращивать присутствие в российском информационном пространстве.

Несложно догадаться о намерениях российских спецслужб максимально закрутить гайки в отношении проукраинских и крымскотатарских активистов. Время по понятным причинам работает на ФСБ, а попытки Украины распространить на Крым деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по причине системного кризиса самой организации. Россия уверенно использует бездействие ООН и ОБСЕ, отсутствие реальных международных рычагов для формирования гомогенного общественного мнения в Крыму. Да и "бороться с турецким влиянием" в Крыму куда проще и безопаснее, чем поддерживать антитурецкие настроения в Курдистане.

Обеспечить превосходство над многочисленной и хорошо подготовленной турецкой армией Вооруженным Силам России возможно только одним путем — через размещение в Крыму ядерного оружия, которое будет объявлено фактором сдерживания. Россия с прошлого года намекала на свое право сделать это на Крымском полуострове, а в свете последних событий такой шаг получил не только политическую, но и военную подоплеку. Жаль только, что крымчанам, независимо от степени их лояльности российской власти, подобное соседство вряд ли доставит удовольствие.