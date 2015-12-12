Байден осудил нападение на Яценюка в Раде

Вице-президент США Джо Байден осудил нападение на украинского премьера Арсения Яценюка во время годового отчета правительства перед депутатами Верховной Рады.

Об этом сообщает телеканал Украина 112.

"Вице-президент осудил произошедшее нападение на премьер-министра Яценюка в Раде и призвал законодателей Украины положить конец усиливающей раскол риторике, препятствующей реформам, которые заслуживает украинский народ", — сообщила пресс-служба Белого дома.

Как сообщалось, после высказывания Яценюка о том, что БПП могут сами спросить у "своего министра" Демчишина о ситуации в энергетической сфере, Барна подскочил с цветами к трибуне, где стоял Яценюк, а также попытался вытолкать Яценюка из-за трибуны.

Главе фракции БПП Юрию Луценко пришлось извиниться за своего депутата. Он также напомнил Яценюку, что это не "правительство Яценюка", а "правительство Украины", а также не "министры БПП". Позже стало известно, что Барна исключен из фракции БПП. Президент Петр Порошенко поддержал такое решение фракции. Также регламентный комитет принял решение рекомендовать Раде лишить Барну права посетить пять пленарных заседаний.