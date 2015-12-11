Барну исключили из фракции блока Порошенко после стычки с Яценюком

Нардепа Олега Барну исключили из фракции "Блока Петра Порошенко" за стычку с премьер-министром Арсением Яценюком.

Нардепа Олега Барну исключили из фракции "Блока Петра Порошенко" за драку в Верховной Раде с премьер-министром Арсением Яценюком.

Первое предложение на заседании фракции прозвучало, чтобы Барна написал заявление сам, а второе — исключить из фракции. Абсолютное большинство депутатов поддержало предложение исключить из фракции, пишет Украинская правда.

Барна выступил коротко. Сказал, что депутатам известна его позиция.

"Я — против Яценюка премьер-министра. Я был последователен в своей позиции. Если нужно — я напишу заявление", — сказал он.

Отвечая на реплику о провокации им драки между депутатами, Барна заявил, что "драки не было", добавив, что лишь "предложил господину Арсению выйти с трибуны, вручив ему цветы", пишет УНИАН.

"Получилось, что обнялись и так далее. Драка началась значительно позже, когда подбежали уже с кулаками представители от, пожалуй, "Народного фронта", — сказал Барна.

Он выразил надежду, что в будущем правительство не будет в роли "цирка", а премьер-министр — "в роли клоуна, который будет нам рассказывать байки".

Напомним, в Раде произошла очередная драка: нардеп от БПП вынес Яценюка из-за трибуны.