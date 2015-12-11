Очередная драка в Раде, нардеп от БПП вынес Яценюка из-за трибуны: опубликованы фото и видео

Во время отчета премьер-министр Арсения Яценюка в Верховной Раде возникла драка.

Инцидент возник из-за несдержанного поведения депутата от БПП Олега Барны. После высказывания Яценюка о том, что БПП могут сами спросить у "своего министра" Демчишина о ситуации в энергетической сфере, после чего в парламенте завязалась драка, сообщает 112 Украина.

Яценюк не растерялся и пытался успокоить нардепов и просил спикера: "Володя, дайте мне закончить час вопросов".

После чего Гройсман просил депутатов успокоится и занять свои места.

"Успокойтесь, сядьте на места", — сказал Гройсман.

Как сообщил "Украинской правде" народный депутат Леонид Емец, к премьеру во время его выступления подошел депутат от БПП Степан Барна с букетом цветов, перевязанных черной лентой и ударил премьера. Барна схватил его и вынес из-за трибуны, а дальше подбежали нардепы и попытались оттащить Барна.

Главе фракции "БПП" Юрию Луценко пришлось извиниться за своего депутата. Он также напомнил Яценюку, что это не "правительство Яценюка", а "правительство Украины", а также не "министры БПП".

Напомним, Яценюк ранее отметил, что Кабмин сегодня внес в Раду проект Госбюджета. Также Яценюк заявил, что главной задачей Кабмина на 2016 год является стабилизация цен, и позитивные предпосылки к этому есть.

Также он отметил, что Украина выполнила все требования для безвизового режима с ЕС: граница будет открыта.

фото: 112 Украина; facebook.com: видео: youtube.com