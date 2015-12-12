Разведчики раскрыли, на что направлены основные усилия боевиков в зоне АТО

В зоне АТО на Донбассе основные усилия боевиков так называемых ДНР ("1 армейский корпус") и ЛНР ("2 армейский корпус"), в частности, направлены на усиление банд, орудующих на четырех направлениях.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что речь идет о "подразделениях первого эшелона" так называемых "армейских корпусов" на Новоайдарском, Северодонецком, Славянском, Донецком и Волновахском направлениях.

"Также основные усилия противника направлены на совершенствование инженерного оборудования переднего края обороны подразделений 1 и 2 АК на Славянском и Волновахском направлениях", — отметили разведчики.

Кроме того, по их данным, террористы проверяют готовность банд к выполнению задач по назначению, доукомплектовывают их, повышают боеспособность, наращивают логистическое обеспечение.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.