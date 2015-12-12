Порошенко обвинил Кремль: "тестирует" Украину на прочность

Президент Петр Порошенко заявил, что власти России хотят расшатать ситуацию в Украине и подвергают страну дополнительным и рискованным тестам на прочность.

Об этом политик сообщил во время форума депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что "Кремль прилагает усилия для внутренней политической дестабилизации".

"Откровенная антиукраинская пятая колонна подверглась, если не полному разгрому, то имеет значительные потери", — отметил глава государства.

По его словам, в большинстве областей Украины она "лишилась социальной базы, ушла в глубокое подполье, влилась в состав диверсионно-разведывательных групп, которые каждую неделю раскрывает, вылавливает и уничтожает обновленная Служба безопасности Украины".

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Российской Федерации придется "заплатить" в случае срыва выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке украинского государства.

Фото: twitter.com/poroshenko