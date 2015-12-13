Кремлевские наемники 15 раз обстреляли из пулеметов и гранатометов силы АТО

Сегодня, 13 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики пророссийских гибридных бандформирований продолжали провоцировать силы АТО. Всего в течение дня зафиксировано более 15 случаев применения оружия со стороны НЗФ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли позиции украинских защитников в Новгородском и Опытном под Донецком. Также там активно работали снайперы захватчиков.

На этом же участке линии разграничения сторон — в районе Красногоровки — бандиты целенаправленно обстреливали бойцов сил АТО из 82-мм минометов. Прицельные обстрелы наших позиций из гранатометов вновь были зафиксированы вблизи Зайцево.

Кроме того, кремлевские наемники вели неприцельный огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в районе Песок, Опытного, Новгородского, Майорска, Луганского и Зайцево.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики прицельно накрывали позиции сил АТО из гранатометов под Широкино.

Видео: Військове телебачення України