У Порошенко отказали Саакашвили: видеозапись ссоры с Аваковым не обнародуют

Нацсовет реформ не будет обнародовать видеозапись и стенограмму вчерашнего заседания Совета, во время которого произошел конфликт между главой МВД Арсеном Аваковым, одесским губернатором Михаилом Саакашвили и премьером Арсением Яценюком.

Об этом замглавы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявил Громадському ТВ.

По его словам, вчерашний конфликт не должен выходить в публичную плоскость, ведь это "личное дело этих политиков". На вопрос о возможном исключении Авакова, Саакашвили и Яценюка из состава Национального состава реформ, замглавы АП ответил, что такое решение должен принимать президент Украины.

Также Шимкив отказался комментировать, были ли включены видеокамеры на момент конфликта.

Напомним, 14 декабря на заседании Нацсовета реформ между Аваковым и Саакашвили возник конфликт. Во время ссоры, глава МВД перешел на крик со словами: "Убирайся из моей страны" и плеснул водой в лицо Саакашвили. Яценюк обозвал грузинского экс-президента "гастролером" и тоже попросил "убраться из Украины".

После этого Саакашвили потребовал от пресс-службы АП "обнародовать полную видеозапись недостойного и провокационного поведения премьер-министра и министра внутренних дел" на Совете реформ.