Власти Крыма зазывают местных жителей на коллективный просмотр пресс-конференции Путина

В оккупированном РФ Крыму обеспечат трансляцию пресс-конференции президента России Владимира Путина с помощью мобильных телевизионных устройств.

Ка

к информируют "Крым.Реалии", пресс-конференция запланирована на 17 декабря.

В частности, в Керчи мобильный комплекс информирования и оповещения населения будет установлен на площади им. Ленина. Администрация городского совета пригласила местных жителей принять участие в "совместном просмотре пресс-конференции" главы российского государства.

Коллективные просмотры пресс-конференции Путина будут организованы российскими администрациями во всех регионах полуострова.

После ограничения энергоснабжения со стороны материковой части Украины в Крыму были доставлены из Дагестана три мобильных комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН).

В Крыму был разработан график работы этих передвижных комплексов, осуществляющих вещание на площадях городов.

Напомним, Джемилев пожаловался на оккупантов: в Крыму режим хуже советского тоталитарного.