Власти Крыма зазывают местных жителей на коллективный просмотр пресс-конференции Путина

Трансляцию обеспечат с помощью мобильных телевизионных устройств.
В оккупированном РФ Крыму обеспечат трансляцию пресс-конференции президента России Владимира Путина с помощью мобильных телевизионных устройств.
Ка
к информируют "Крым.Реалии", пресс-конференция запланирована на 17 декабря.
В частности, в Керчи мобильный комплекс информирования и оповещения населения будет установлен на площади им. Ленина. Администрация городского совета пригласила местных жителей принять участие в "совместном просмотре пресс-конференции" главы российского государства.
Коллективные просмотры пресс-конференции Путина будут организованы российскими администрациями во всех регионах полуострова.
После ограничения энергоснабжения со стороны материковой части Украины в Крыму были доставлены из Дагестана три мобильных комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН).
В Крыму был разработан график работы этих передвижных комплексов, осуществляющих вещание на площадях городов.
Напомним, Джемилев пожаловался на оккупантов: в Крыму режим хуже советского тоталитарного.