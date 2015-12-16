Пропавшие в Керчи крымские татары до сих пор не вышли не связь

Пропавшие 15 декабря в Керчи крымские татары Руслан Ганиев и Арлен Терехов так и не вышли не связь — к их поиску уже подключились местные правоохранительные органы.

Об этом Крым.Реалии сообщил первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

По его словам, Руслан Ганиев и Арлен Терехов, пропавшие накануне, до сих пор не найдены. Соответствующее заявление написано в полицию, в семье одного из пропавших, Руслана Ганиева, уже побывали местные правоохранители.

"Были из угрозыска, уже забрали какие-то личные вещи, которые должны якобы помочь… ФСБ, насколько мы знаем, тоже в курсе. По нашей информации, мягко намекают, что самая главная версия — что эти мужчины, а они соблюдающие мусульмане, могли отправиться, например, сами в Сирию, мол, что никто их не крал, и они уехали сами", — сказал он.

Нариман Джелял отметил, что, несмотря на то, что в прошлом имели место случаи, когда крымские мусульмане уезжали на Ближний Восток, но, в то же время он напомнил и о случае, который произошел в Крыму в сентябре 2014 года, когда двух крымских татар неизвестные похитили, затолкав их в автомобиль, и призвал не спешить с выводами.

"Мы пытаемся выяснить, что это были за ребята, о чем думали, говорили. Люди, которые были с ними знакомы, утверждают, что никаких разговоров о желании куда-то отправиться у них не было", — добавил Джелял.

Вечером во вторник, 15 декабря, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял со ссылкой на председателя Керченского регионального меджлиса сообщил о том, что 15 декабря в Керчи пропали двое мужчин — Руслан Ганиев и его друг Арлен Терехов.

Это не первый случай пропажи людей в оккупированном Крыму. С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, на полуострове начали бесследно исчезать люди, в том числе, крымскотатарской национальности. Об этом не раз говорили международные правозащитники, руководство Меджлиса крымских татар. В СНБО Украины ранее заявляли о пропаже на полуострове 21-го крымского татарина. Ход расследования данных похищений в Крыму результатов не дал.

Российский уполномоченный по правам человека в оккупированном Крыму Людмила Лубина критиковала данные о пропаже крымских татар и называла их не соответствующими действительности.

Напомним, в Керчи пропали двое крымских татар, родные сообщили об исчезновении в полицию.