Боевики усиливают ударный кулак под Мариуполем и гонят подкрепление к Докучаевску

Боевики продолжают активно перебрасывать живую силу и технику под Мариуполь. Так, тактическая группа боевиков, занимающая позиции по рубежу Октябрь — Заиченко — Ленинское — Саханка (приблизительно 2 роты) в ночное время проводит перегруппировки боевой техники на своём правом фланге.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, также отмечается перемещение вдоль "линии фронта" как на северное, и так и на южное направление бронетехники (по 3-4 единицы за ночь — в основном МТ-ЛБ и БМП-1,2. Также в этом районе зафиксировано перемещение танков террористов.

Кроме того, боевики продолжают снабжать боеприпасами артгруппу, занимающую позиции на юго-восточных окраинах Горловки. От Дебальцево прибывают колонны по 4-5 грузовых автомобилей (за последние 2-е суток - 3 колонны), в основном бортовые "Уралы", пара тентованных КамАЗов.

Со стороны Стылы на Докучаевск боевики перебросили подкрепление — две МТ-ЛБ (обе с 120-мм миномётами) и боевиками на броне. По предварительным данным, противник постепенно стягивает к Докучаевску огневую группу.

Боевики также перебрасывают усиление южнее Донецка. За сутки — четыре БМП-2, два МТ-ЛБ, КамАЗ и два "Урала" от Кольцевой дороги на Еленовку.

На позиции в районе Старомарьевки также прибыло усиление террористов. В составе прибывшей группы боевиков (до взвода) — не менее 3-х единиц 82-мм миномётов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера, 17 декабря, днем произошло небольшое огневое столкновение с малочисленной группой захватчиков в районе Луганского. Наши бойцы вынуждены были открыть огонь из стрелкового оружия и враг отступил.