Порошенко уволил губернаторов трех областей

В субботу, 19 декабря, Президент Петр Порошенко своими указами уволил глав Хмельницкой, Запорожской и Херсонской облгосадминистраций.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что должностей лишились Михаил Загородний, Григорий Самардак и Андрей Путилов соответственно.

"До этого Кабмин принял решение рекомендовать Президенту уволить глав Запорожской и Херсонской ОГА в связи с переходом на другую работу", — добавило агентство УНИАН.

Между тем, по данным журналистов, назначенный председателем Хмельницкой облгосадминистрации 6 марта текущего года Михаил Загородний 27 ноября был избран председателем местного облсовета.

Напомним, ранее Петр Порошенко ветировал принятый Верховной Радой закон о реструктуризации валютных кредитов (№1558-1). Узнать причину соответствующего решения Президента можно здесь.