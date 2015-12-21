Порошенко раскрыл, когда ЕС объявит о продлении санкций против России

Президент Петр Порошенко заявил, что 21 декабря ЕС официально объявит о решении продлить введенные против России санкции до 31 июля следующего года.

Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что оно было принято на уровне Совета ЕС 18 декабря.

"В 13 часов в понедельник в Брюсселе будет официальное объявление этого важного для Украины решения", — отметил глава государства.

Напомним, ранее директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии Алексей Гарань заявлял, что ЕС не отменит санкции против России, потому что она не выполняет Минские соглашения.